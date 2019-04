Vida Urbana Adolescente de 15 anos é apontado como autor de morte de sargento da Rotam em Goiânia Rapaz foi localizado em hospital de Hidrolândia. Delegado afirma que ele foi o autor do disparo que vitimou policial militar

Um adolescente de 15 anos é um dos suspeitos de envolvimento na morte do 2º sargento da Polícia Militar de Goiás (PM-GO), José Pereira da Silva, de 44 anos, ocorrida nesta quarta-feira (17), no bairro Chácara São Pedro. O militar integra a Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam). O outro homem que participou do crime tem 18 anos e é procurado. O rap...