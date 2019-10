Cidades Adolescente de 14 anos é morto com seis tiros dentro de casa em Anápolis "Não se pode afirmar se a dupla estava atrás do pai ou do adolescente", aponta o delegado Cleiton Lobo

Um adolescente de 14 anos foi morto dentro de casa com seis tiros no peito, na noite deste domingo (13), no Jardim Alvorada, em Anápolis, no Centro do Estado. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima era do Mato Grosso (MT) e morava com o pai há quatro meses. Ele estava sozinho quando teria recebido os dois suspeitos na residência. Após cometer o crime, os suspeitos fugiram e...