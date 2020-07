Cidades Adolescente de 13 anos vai depor em investigação do caso do menino Danilo Em nota, divulgada na manhã desta sexta-feira (31), a Polícia Civil informa que já identificou os suspeitos do crime e trabalha com mais de uma linha de investigação

Foi prorrogado o prazo de trabalho da força-tarefa, composta por 20 policiais civis da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), que investiga a morte do menino Danilo de Sousa Silva, de 7 anos. Em nota, divulgada na manhã desta sexta-feira (31), a Polícia Civil informa que já identificou os suspeitos do crime e trabalha com mais de uma linha de investigação. Segundo inform...