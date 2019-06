Cidades Adolescente de 13 anos é apreendido após tentar entrar com celulares e droga em presídio de Goiás Diretoria Geral de Administração Penitenciária informou que o garoto não tinha nem a autorização judicial para realizar visitas na unidade

Um adolescente de 13 anos foi apreendido após tentar entrar com droga e aparelhos celulares na Unidade Prisional de Piracanjuba, no Sul do Estado. Segundo a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o garoto não tinha nem a autorização judicial para realizar visitas no presídio. Após uma revista, os agentes encontraram dois aparelhos celulares e 60 g...