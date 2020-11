Cidades Adolescente de 13 anos é apreendida suspeita de matar o pai em Jataí Vítima de 33 anos chegou a ser socorrida e levada para um hospital, mas não resistiu

Uma adolescente de 13 anos foi apreendida em flagrante, neste domingo (29), suspeita de matar o próprio pai, de 33, com uma facada no peito, em Jataí, no Sudoeste de Goiás. O delegado Marlon Souza, que atendeu a ocorrência, explicou que a jovem mora com a avó a uma quadra de distância da casa do pai. Marlon contou que, pelo que foi apurado até o momento, o pai te...