Adolescente de 12 anos é encontrado morto dentro de piscina em Formosa

Um adolescente de 12 anos foi encontrado morto dentro de uma piscina em casa, na tarde desta quinta-feira (27), em Formosa, no entorno do Distrito Federal. Segundo o boletim de ocorrência, o pai suspeita que o menino possa ter sido atingido por um raio. Chovia bastante no momento do acidente. O garoto disse ao pai que iria alimentar alguns porcos e saiu da residê...