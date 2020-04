Uma adolescente, de 14 anos, com síndrome de Down, morreu nesta quarta-feira (8), em Goiânia, com suspeita do novo coronavírus (Covid-19). A reportagem apurou que a vítima viajou recentemente para o México. Familiares estão em situação de isolamento social.

Pessoas com síndrome de Down podem sofrer com malformação cardíaca, situação capaz de agravar o quadro em função da Covid-19 e, inclusive, aumentar o risco de complicações respiratórias.

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) informou ao POPULAR que o caso foi notificado como suspeito no último dia 5 de abril, mas que o resultado do exame ainda não saiu. Portanto, o caso configura-se como óbito suspeito.

Na capital, segundo o informe epidemiológico emitido hoje pela SMS, cinco pessoas morreram em função do novo coronavírus, 86 pacientes foram confirmados com a infecção na cidade, 14 pessoas estão internadas em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) e 47 já se recuperaram da doença e receberam alta hospitalar. O número de óbitos suspeitos, contudo, não é divulgado pela pasta.

A adolescente de 14 anos estuda em um colégio do setor Jaó e também é modelo. Hoje, a escola emitiu uma nota lamentando o falecimento e informou que foi decretado luto nesta quinta-feira (9). Todas as atividades nas plataformas online estão suspensas. Desde o dia 18 de março as aulas presenciais foram suspensas como medida de prevenção contra a propagação do vírus.

Confira a nota na íntegra: