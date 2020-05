Cidades Adolescente autor de atentado no Colégio Goyases é solto três anos após o tiroteio O ataque deixou dois mortos e quatro feridos

Foi solto nesta quinta-feira (14) o adolescente responsável pelo atentado no Colégio Goyases, ocorrido em outubro de 2017. O ataque deixou dois mortos e quatro feridos. A soltura do rapaz foi confirmada pela Superintendência do Sistema Socioeducativo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds). Ele cumpria a medida socioeducativa no Centro de Ate...