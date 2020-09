Cidades Adolescente apreendido indevidamente pede reparação em Goiás DPE requisita indenização de R$ 50 mil ao Estado de Goiás por danos morais depois que jovem ficou apreendido oito meses após a absolvição

A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) espera reparar o dano feito ao adolescente R., hoje com 18 anos, e à família dele, moradores de Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Durante oito meses após a absolvição, o jovem permaneceu internado em unidades de medida socioeducativa goianas, com transferências frequentes, sem motivos plausíveis. Por meio da 2ª ...