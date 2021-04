Cidades Adolescente é suspeita de incendiar casa de vizinhos em Ipameri As vítimas relataram à Polícia Militar que estavam dormindo e a jovem pulou o muro da casa, entrou pela janela e tentou agredi-los

Uma adolescente é suspeita de incendiar a casa de vizinhos em Ipameri, no Sudeste de Goiás. O caso aconteceu no setor Dom Vital no último domingo (11). Segundo informações da Polícia Militar (PM), as vítimas relataram que estavam dormindo e a jovem pulou o muro da casa, entrou pela janela e tentou agredi-los. As vítimas fugiram da residência quando a suspeita teria ...