Vida Urbana Adolescente é morto após encomendar drogas, no Jardim Novo Mundo Ele foi morto com quatro tiros enquanto esperava os entorpecentes

Um adolescente de 16 anos foi morto com quatro tiros na tarde deste sábado (20), na Avenida Uruguaiana com uma viela, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima tinha encomendado porções de drogas e aguardava o entorpecente quando foi baleada no tórax e nos braços. O adolescente, identificado como Samuel Silva Lisboa, morreu na hora....