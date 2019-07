Cidades Adolescente é morto a tiros dentro de casa em Goianésia Rapaz foi alvejado por quatro disparos. Delegado desconfia que assassinato tenha ligação com tráfico de drogas

Um adolescente de 17 anos foi morto na noite desta terça-feira (30) com quatro tiros, dentro da própria casa, em Goianésia, a 180 quilômetros de Goiânia. A principal suspeita do delegado responsável pelo caso, Marco Antônio Maia Zenaide Júnior, é que o assassinato tenha ligação com o tráfico de drogas. Segundo Marco Antônio, quem chamou a polícia foram os famili...