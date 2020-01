Cidades Adolescente é encontrado morto em bosque no Parque das Amendoeiras, em Goiânia Vítima ainda não foi identificada. Ele tinha ferimentos provocados por arma de fogo

Um adolescente foi encontrado morto na madrugada de hoje no Bosque Deputado José Eduardo Nascimento, na Rua César Neto, Parque das Amendoeiras, em Goiânia. Moradores da região viram o corpo do menino no local e acionaram a Polícia Militar. Ainda não há suspeita de motivação e de quem seria o autor do crime e a Polícia Civil foi chamada para início das investigações. A vítima...