Cidades Adolescente é encontrado morto dentro de Cmei no Jardins do Cerrado 4 Unidade de educação está desativada e garoto foi localizado por moradores da região na manhã desta quarta-feira (31)

Um adolescente conhecido como “Di Menor” foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (31), no Jardins do Cerrado IV, em um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) desativado. Moradores que passavam pelo local perceberam o corpo e acionaram a Polícia Militar. Ele foi atingido com uma facada no tórax e, segundo a perícia, a morte teria ocorrido nesta madrugada. O...