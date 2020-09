Cidades Adolescente é apreendido e jovem é preso ao arremessar drogas com estilingue na CPP de Aparecida Com eles, a polícia encontrou 96 porções pequenas de maconha

Um adolescente de 16 anos foi apreendido e um jovem de 19 anos foi preso no domingo (06) quando tentavam arremessar, com estilingue, drogas por cima do muro da Casa de Prisão Provisória, em Aparecida de Goiânia. Com os suspeitos, os policiais encontraram 96 porções pequenas de maconha. A prisão aconteceu após denúncia de que a dupla estava em atitude suspeita perto ...