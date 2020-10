Cidades Adolescente é apreendido com R$ 11 mil em LSD em Rio Verde Segundo a Companhia de Policiamento Especializado, o jovem possui cinco passagens por roubo e uma por tráfico de drogas

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com 226 micropontos de LSD (droga sintética), avaliados em R$ 11 mil, na tarde de quinta-feira (150, em Rio Verde. De acordo com a Companhia de Policiamento Especializado (CPE), durante patrulhamento, a equipe suspeitou do rapaz e na abordagem, encontrou 25 micropontos de LSD. Já na casa dele, com ajuda de um ...