Vida Urbana Adolescente é apreendido com arma de airsoft dentro de colégio em Caldas Novas Rapaz de 16 anos teria trocado o item por um boné e ameaçado a unidade de ensino pelas redes sociais: “tem que fazer um massacre nessa escola”

Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta terça-feira (2) depois de entrar com uma arma de airsoft, muito semelhante à arma de fogo, no Colégio Estadual Osmundo Gonzaga Filho, em Caldas Novas, na região Sudeste de Goiás. Ele estuda no 1º ano do ensino médio. Segundo as informações da Polícia Militar (PM), pelas redes sociais, o rapaz fez ameaças à unidade de ens...