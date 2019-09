Cidades Adolescente é apreendido ao quebrar janela de ônibus do Eixo Anhanguera Rapaz sofreu alguns ferimentos na mão

Um adolescente foi apreendido, na tarde de sábado (07), após quebrar uma janela de um ônibus do Eixo Anhanguera, na Avenida Anhanguera, no setor Leste Universitário, em Goiânia. O suspeito estava no veículo da linha 001 quando quebrou o vidro da porta traseira com o braço direito. Ele sofreu alguns ferimentos na mão e desceu em uma plataforma de embarque e dese...