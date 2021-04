Quinze quilos de maconha foram apreendidos nesta quarta-feira (21) pelo Comando de Operações de Divisas (COD) em Chapadão do Céu, no sudoeste de Goiás. De acordo com o COD, a droga foi encontrada com uma adolescente que estava transitando por uma rodovia a pé, com uma mochila e uma mala.

A garota foi abordada e disse aos policiais que teria buscado a droga em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e tinha Goiânia como destino. A jovem foi apreendida e junto à droga foi levada para delegacia de Chapadão do Céu, onde foi autuada por tráfico de drogas.

Divisa

Ainda na quarta-feira (21), uma equipe do COD quando realizava patrulhamento na divisa Sudoeste do Estado visualizou um Renault Megane, que não obedeceu à ordem de parada e após acompanhamento por vários quilômetros foi realizada a abordagem. Ao vistoriarem o veículo, os policiais localizaram no porta-malas dois pacotes com aproximadamente 20 kg de maconha.

O motorista, morador de Campo Grande, contou que saiu da cidade com destino a Serranópolis (GO), onde entregaria o entorpecente a um desconhecido. Os policiais foram até o local e lá prenderam o possível receptador. Eles foram autuados por tráfico de drogas.