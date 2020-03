Cidades Adolescente é apreendida com 10 kg de skunk no Aeroporto de Goiânia Entorpecente estava dentro de uma das malas da jovem

Uma adolescente foi apreendida com 10 quilos de skunk nesta quarta-feira (25) após desembarcar no Aeroporto Santa Genoveva de Goiânia. A jovem saiu de Manaus, na Amazônia, com destino a Capital goiana. A jovem foi descoberta após investigações da Polícia Federal (PF). A droga estava em uma das bagagens. Ela foi apreendida em flagrante e levada para a sede da Pol...