Cidades Adolescente é apreendida após agredir filho de 7 meses em Goiânia Criança está internada no Hugol

Uma adolescente, de 16 anos, foi apreendida na tarde deste domingo (01), depois de agredir o filho, de aproximadamente 7 meses, no meio da rua, no Conjunto Madre Germana 2, em Goiânia. Testemunhas informaram para a Polícia Militar (PM) que a jovem atacou a criança com garrafadas e jogou no chão. Quando a corporação chegou, a suspeita tinha fugido, mas foi encont...