Cidades Adoção de espaços por empresas em Goiânia segue lenta Programa Adote Uma Praça da Prefeitura, prestes a completar dois anos, recebeu apenas 39 solicitações e somente 14 locais públicos chegaram a ter parceria

Em quase dois anos de implantação do programa Adote Uma Praça, da Prefeitura de Goiânia, 14 espaços públicos da capital já participaram da parceria com pessoas ou entidades particulares para que estas tomassem conta da manutenção e/ou revitalização do lugar. O número corresponde a cerca de 36% do total de 39 solicitações que chegaram até a Secretaria Municipal de Planejamento...