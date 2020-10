Cidades Adoção de crianças cai 75% desde início da pandemia Variação ocorreu entre março e setembro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Quantidade menor de crianças em entidades é um dos principais motivos para queda

O número de adoções em Goiás desde o início da pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2) diminuiu 75% se comparado com o mesmo período do ano passado. Em 2019, entre os meses de março e setembro, foram adotadas 29 crianças. Neste ano, foram apenas 7, de acordo com dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Um dos principais motivos para a queda dos processos f...