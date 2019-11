Cidades Adoção de cartinhas do Papai Noel dos Correios entra na última semana Interessados têm até sexta-feira (29) para adotar pela internet e até segunda-feira (2) pessoalmente

Quem deseja adotar uma das cartas da Campanha Papai Noel dos Correios tem até sexta-feira (29) para fazê-lo através do site da instituição. Já os interessados em ir até uma agência da capital ou nas 10 unidades do interior o prazo se estende até segunda-feira (2). Nas duas opções as cartas estão disponíveis para leitura. Todas as cartas disponíveis para adoção p...