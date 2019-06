Cidades Administração municipal tem obras fora do prazo estimado em Goiânia Parte norte do BRT e três unidades de saúde deviam ter sido colocadas para uso da população, mas construções ainda continuam

Das 24 grandes obras em andamento em Goiânia, quatro já eram para estar finalizadas e em uso da população de acordo com a estimativa e promessa da própria Prefeitura feita no final do ano passado. Uma delas é o trecho norte do BRT Norte-Sul, especialmente o Terminal Recanto do Bosque. Também já deveriam ter sido entregues os Centros de Saúde da Família (CSF) do Novo P...