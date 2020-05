Cidades Adiamento do Enem embaralha o calendário universitário de 2021 Mudança, pedida há semanas por alunos, faculdades e Estados, deve levar ao adiamento de outros vestibulares

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que deve ter mais de 4 milhões de participantes neste ano, foi enfim adiado na quarta-feira, 20, pelo Ministério da Educação (MEC). Esta será a segunda vez na história do maior vestibular do País que ele deixará de ser feito na data marcada; a primeira foi quando a prova foi roubada em 2009, conforme revelado pelo E...