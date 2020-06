Cidades Adiada retomada de atividades presenciais do poder judiciário em Goiás Retorno estava programado para 15 de julho. Com isso, ficam prorrogadas para 1° de agosto as audiências envolvendo réus presos, adolescentes em conflito com a lei em situação de internação ou de acolhimento institucional e familiar, entre outras

A retomada das atividades presenciais no sistema judiciário goiano foi cancelada. Previstas para recomeçarem em 15 de julho, as atividades deverão voltar só em 1º de agosto. A medida foi tomada por conta do avanço do novo coronavírus. foi assinada nesta segunda-feira (29) pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), desembargador Walter Carlos L...