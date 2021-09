Pais fazem pressão por mais aulas presenciais em Goiás, dizem escolas

A demanda por aulas presenciais nas escolas particulares de Goiânia tem aumentado, especialmente com o fim do ano se aproximando. Para atender à pressão dos pais, algumas unidades ampliaram salas ou turmas para conseguir receber mais estudantes nos espaços físicos.

Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiás (Sepe-GO), Flávio Roberto de Castro diz que os pedidos dos pais ocorrem em todas as unidades e que já encaminhou pedido para a Prefeitura da capital para que as unidades recebam mais alunos.

Iniciativa privada pode gerir parques de Goiás

Construções de arquitetura moderna e grandiosas estão previstas para o novo cenário dos parques estaduais Águas do Paraíso, em Alto Paraíso, e Terra Ronca, em São Domingos, ambos municípios do Nordeste goiano, no Programa Gênesis. O projeto, apresentado pelo governo estadual na última sexta-feira (10), prevê investimentos em 20 cidades da região, sendo 9 nesta primeira etapa, em eixos que vão desde a infraestrutura ao turismo. É neste último que estão pontos questionados da proposta, já que visa conceder à iniciativa privada os parques estaduais com o projeto de implantação das obras, que seriam museus e espaços de imersão para os turistas.

A apresentação feita pelo Estado mostrou um centro de desenvolvimento sustentável inspirado em redemoinhos e correntes circulares, uma construção com três grandes pilares que seria o Museu das Águas e um Templo à Natureza em formato de gota. Além disso, até mesmo a gravura de um bondinho que atravessaria as Cataratas dos Couros. Todas as demonstrações são no Parque Água do Paraíso. As obras dentro das unidades de conservação chamaram a atenção dos moradores nas redes sociais. No geral, há o entendimento de que a preservação das unidades é o melhor meio e que as cidades do Nordeste goiano possuem necessidades mais urgentes.

Teste com torcida é aprovado, mas tem alerta para próximos jogos

A primeira experiência de jogos de futebol com torcida no estádio em Goiânia em meio à pandemia da Covid-19 teve aprovação da Vigilância Sanitária, autoridade de saúde que esteve presente no OBA para fiscalizar o retorno do público dos torcedores. A vitória do Vila Nova de 2 a 1 sobre o Atlético-GO, pelo Campeonato Goiano Sub-20, teve a presença de 106 colorados na quarta-feira (15).

O clube colorado e a Federação Goiana de Futebol (FGF) também viram sucesso na experiência, mas se preparam para possíveis problemas que possam surgir nos próximos testes que serão feitos em Goiânia nos próximos dias.