Adesão na UFG com ensino on-line é maior que em 2019 Atualmente, 19.575 estudantes de graduação da instituição estão matriculados em pelo menos uma matéria

A Universidade Federal de Goiás (UFG), que retomou o primeiro semestre no fim de agosto, verificou maior adesão de alunos do que nos semestres anteriores. Atualmente, 19.575 estudantes de graduação da instituição estão matriculados em pelo menos uma matéria, o que representa 88% do total de 22.223 alunos. No segundo semestre de 2019, o índice era de cerca de 82,5%, e em ...