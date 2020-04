No segundo dia útil após a publicação do decreto estadual que torna obrigatório o uso de máscaras fora de casa em Goiás como forma de enfretamento do novo coronavírus, a população goianiense parece ter aderido à determinação, apesar de ainda ser fácil perceber pessoas sem o adereço circulando pela cidade, principalmente em volta de parques.

A reportagem esteve na frente de um supermercado movimentado no Jardim Goiás e durante meia hora, das 16h30 às 17 horas desta quarta-feira, contou 269 pessoas com a máscara, de um total de 286 que passaram pela entrada principal do estabelecimento. Apenas 6% deste grupo de clientes observados não estavam protegidos.

Durante a pandemia do novo coronavírus, o uso de máscaras passou a ser obrigatório sempre que a pessoa sair de casa em Goiás. Além disso, foi exigido pelo governo dos estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar que vetassem a entrada de clientes sem o adereço. Alguns dos locais de maior aglomeração de pessoas, em especial após o início da quarentena, são os supermercados, que seguiram em funcionamento por se tratar de serviço essencial.

Na entrada do supermercado visitado, foram colocados informativos, ressaltando que não é permitida entrada de pessoas sem máscaras no estabelecimento - conforme previsto no artigo 6º, inciso I do último Decreto -, além de informes pedindo para que não sejam formadas aglomerações e que seja respeitada distância de um metro entre os clientes, além de álcool em gel para higienização das mãos.

“Usar máscara serve para a segurança nossa e de todos. Infelizmente, nem todos estão dando a devida importância ainda. Pessoal só vai mudar quando as estatísticas virarem nomes, ou seja, algum conhecido, amigo ou familiar for infectado”, salientou a analista financeira Wilza Paula Matos de Andrade, que estava de máscara.

Quem também usava o adereço era Jessé Brito, que diz perceber maior utilização da proteção facial por parte da população. “É importante usar para prevenir (contra o coronavírus). Estou usando há alguns dias, antes mesmo do decreto e vejo que o pessoal está aderindo bem”, analisou Brito, que trabalha em estacionamento.

Entre os que não usavam máscaras, a justificativa é que não houve tempo para comprar ou que esqueceu, como aconteceu com o pedreiro Marcelo Silva. “Tive de sair correndo de casa para trabalhar hoje cedo e ainda não achei para comprar. Temos de tomar cuidado”, destacou, garantindo que vai providenciar a proteção facial.

“Tenho feito isolamento social, ficado em casa, e, no trabalho, uso proteção, mas tive um descuido hoje (na hora de ir ao supermercado). Espero que todos se conscientizem, inclusive eu”, afirmou a assistente social Janine Veiga, ressaltando a importância de não se esquecer do equipamento.

A intenção do governo de Goiás é que haja conscientização da população sem necessidade de sanções, como aplicação de multas, para quem descumprir, como adotado em cidades como Rio de Janeiro e Ribeirão Preto (SP).

“É muito mais um gesto de cidadania, respeito às pessoas. Quando tem placa que é contramão, o cidadão não anda (na contramão), pois pode provocar acidentes e até mortes. Por favor, entendam que existe uma placa de contramão para quem não usar máscaras. Ao não usar, está prestando um desserviço à você e a todas pessoas que vão cruzar com você ou estarão ao seu lado nesse período”, frisou Caiado, durante entrevista coletiva na segunda-feira (20).