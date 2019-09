Cidades Acusados são julgados por morte de professor em Goiânia Maurício Rodrigues Melo, com 49 anos á época, foi encontrado sem vida dentro da própria casa no dia 8 de abril de 2017

Será realizada nesta quarta-feira (4), às 14h30, no Fórum Criminal de Goiânia, a audiência de instrução e julgamento sobre o assassinato do professor da rede pública de ensino, Maurício Rodrigues Melo, de 49 anos, ocorrida em abril de 2017, na capital. O caso está nas mãos do juiz de Direito Denival Francisco da Silva, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia. São ap...