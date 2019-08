Cidades Acusados por morte de estudante em bar do Setor Marista, em 2016, vão a júri popular, em Goiânia Trio será julgado por homicídio duplamente qualificado, por crime cometido por motivo fútil e pela utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Gabriel Caldeira de Sousa foi atingido por tiros na noite de 3 de abril de 2016 e morreu na manhã seguinte, no Hugo

Atualizado às 20h28 Os três acusados pelo assassinato do estudante Gabriel Caldeira de Sousa, morto em abril de 2016, após sair de um bar no Setor Marista, serão levados a júri popular na próxima quinta-feira (22), no Fórum Criminal de Goiânia, a partir das 8h30. Murillo Eduardo Conceição dos Santos, de 24 anos, Bruno Dias Stival, de 22, e Arthur Dias Stival, de 26, ser...