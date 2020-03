Cidades Acusados pelas mortes de Marielle e Anderson vão a júri popular Ronnie Lessa e Elcio Queiroz estão presos em penitenciária federal

Os dois homens acusados pelas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes vão a júri popular. A decisão, do juiz Gustavo Gomes Kalil, da 4ª Vara Criminal da Capital, foi proferida nesta terça-feira (10). Os ex-policiais militares Ronnie Lessa e Elcio Queiroz estão presos na Penitenciária Federal de Porto Velho (RO) desde março do ano passad...