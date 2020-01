Cidades Acusados de matar prefeito de Monte Alegre há mais de 20 anos serão julgados em Goiânia A decisão do Tribunal de Justiça de Goiás se deu em razão de pressão de amigos e parentes dos réus sobre os réus

Um caso de grande repercussão ocorrido em 1999 no município de Monte Alegre de Goiás, terá uma definição em Goiânia. Após três anos, a desembargadora Avelirdes Pinheiro de Lemos acatou pedido do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) para que fosse desaforado para Goiânia o julgamento dos quatro acusados de matar o então prefeito da localidade José da Silva Almeida, conhecido como Zé da Covanca. Os acusados seriam submetidos a sessão do júri em agosto de 20...