Cidades Acusados de matar estudante na porta de bar no Setor Marista vão a júri popular Trio será julgado por homicídio duplamente qualificado, por crime cometido por motivo fútil e pela utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Gabriel Caldeira de Sousa foi atingido por tiros na noite de 3 de abril de 2016 e morreu na manhã seguinte, no Hugo

Atualizado às 20h28 Os três acusados da morte do estudante de Administração Gabriel Caldeira de Sousa, de 19 anos, vão a júri popular nesta quinta-feira (22). O crime aconteceu em abril de 2016, na porta de um bar no Setor Marista, em Goiânia. O julgamento, marcado para as 8h30, será presidido pelo juiz Lourival Machado da Costa, da 2ª Vara de Crimes contra a Vida...