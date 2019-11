Cidades Acusado de terrorismo quando era adolescente é foragido por homicídio em Goiás Jovem foi apreendido em 2016 na Operação Hashtag, suspeito de fazer parte de uma célula do Estado Islâmico

Matheus Barbosa e Silva, de 21 anos, apreendido pela Polícia Federal por suspeita de terrorismo em julho de 2016, é suspeito de ter participado do assassinato de duas pessoas no mês de julho de 2019 na Favela do Vietnã, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia. O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) determinou sua prisão temporária e há um mandado de prisão contra ele d...