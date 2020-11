Cidades Acusado de matar torcedor do Goiás em Goiânia é absolvido em júri Benefício se estende a outros acusados de participação na morte. Crime ocorreu em agosto de 2018 no Jardim Diamantina, em Goiânia

Acusado de matar o torcedor do Goiás em agosto de 2018, Marcos Henrique Rodrigues Oliveira foi absolvido durante júri popular realizado nesta quarta-feira (25) no Fórum Criminal Desembargador Fenelon Teodoro Reis, no Jardim Goiás, em Goiânia. Ele deve ser colocado em liberdade e o benefício deve se estender aos quatro rapazes que eram indicados como participantes do crime. O julgamento, conduzido pelo juiz Jesse...