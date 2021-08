Cidades Acusado de matar professor em Formosa é condenado a 26 anos de prisão Deiwyd Matheus Fernandes Martins foi condenado pelos crimes de latrocínio e corrupção de menores

Foi condenado a 26 anos de prisão o acusado de matar o professor Fabiano Rabelo, de 35 anos, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF). A pena, inicialmente, deve ser cumprida em regime fechado. O investigado Deiwyd Matheus Fernandes Martins também foi condenado a pagar 45 dias de multa e absolvido do crime de tortura. Leia também: - Professor de Formosa encontr...