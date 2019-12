Cidades Acusado de matar prima vai a julgamento em Goiânia Crime ocorreu em dezembro de 2018. Homem confessou que motivação foi a recusa da mulher em ter relações sexuais com ele

O marceneiro Marcos Vinicius Lopes Fiaia, de 21 anos, será julgado na tarde desta quarta-feira (11) pelo crime de feminicídio, no Fórum Cível de Goiânia. Ele é acusado de matar a prima Feliane Tavares Campos, em dezembro de 2018, no Setor Carolina Parque, por ela ter se recusado a fazer sexo com ele. Ela tinha 26 anos. O júri teve início às 8h30, sendo que a pena...