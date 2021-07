Cidades Acusado de matar homem em Goiânia após cortar pneus de bicicletas vai a júri nesta quinta (29) Rafael Nascimento Vigilato também responde por uma tentativa de homicídio ocorrida no mesmo episódio

A 3ª Vara Criminal de Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri sedia nesta quinta-feira (29) o julgamento de Rafael Nascimento Vigilato, acusado de assassinar um homem e tentar matar outro após cortar os pneus das bicicletas das vítimas. O crime aconteceu em 18 de outubro de 2018, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. A denúncia do Ministério Público do Est...