Cidades Acusado de matar esposa grávida em Iporá vai a júri popular em novembro Polícia Civil aponta que crime registrado em 2017 se deu por término de relacionamento, o que é negado pelo acusado

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) marcou para 6 de novembro o júri popular de Horácio Rozendo de Araújo Neto, acusado de matar a esposa grávida em Iporá, região oeste do Estado. Para a Polícia Civil, Horário cometeu o assassinato por não aceitar o fim do relacionamento com Vanessa Camargo Soares. O réu, por sua vez, afirma que o casal teria sido vítima...