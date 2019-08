Cidades Acusado de matar e carbonizar a mulher em Chapadão do Céu em 2014 é condenado a 15 anos de prisão Marido da vítima, o pedreiro Milton Mendes, de 55 anos, foi condenado por homicídio qualificado e destruição de cadáver. Irmão dela, Valdeci Manoel da Silva foi absolvido

O pedreiro Milton Mendes, de 55 anos, foi condenado a 14 anos e três meses de prisão por homicídio qualificado e a um ano por destruição de cadáver. Ele havia sido acusado de matar e queimar o corpo da própria mulher, Lindalva Maria da Silva, então com 39 anos, em agosto de 2014, em Chapadão do Céu, no Sudoeste do Estado. Também acusado pelo crime, Valdeci ...