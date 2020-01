Cidades Acusado de matar adolescente a tiros em escola de Alexânia é condenado a 24 anos de prisão Réu foi submetido a júri popular nesta quarta-feira (22) e condenado por homicídio triplamente qualificado. Caso ocorreu em novembro de 2017, quando vítima, de 16 anos, estava em sala de aula

Acusado de matar a tiros a adolescente Raphaella Noviski Romano, de 16 anos, em uma sala de aula, Misael Pereira de Olair foi condenado a 24 anos, cinco meses e dez dias de reclusão por homicídio triplamente qualificado. A condenação foi proferida, nesta quarta-feira (22), pelo Tribunal do Júri da Comarca de Alexânia, município do Entorno do Distrito Federal (DF), ...