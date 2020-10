Cidades Acusado de espancar torcedor do Vila Nova em Goiânia será julgado nesta terça-feira (20) Denúncia aponta que tentativa de homicídio se deu por motivo torpe

O Tribunal do Júri de Goiânia promove, nesta terça-feira (20), o julgamento de Gabriel Inácio Gonçalves Itacarambi, acusado de espancar um torcedor do Vila Nova. A tentativa de homicídio foi registrada pela polícia em setembro do ano passado. Segundo a denúncia, o réu e mais três amigos, torcedores do Goiás, espancaram o adolescente após uma partida de futebol. A sess...