Cidades Acusado de envolvimento na morte de radialista é preso em Mineiros Investigação do assassinato de Laurency Silva já teria identificado o outro responsável, que está foragido

A Polícia Civil de Goiás prendeu na quinta-feira (10) um dos acusados pelo assassinato do radialista Laurency Silva de Souza, morto no último sábado (05) em Mineiros, sudoeste de Goiás. O preso teria agido com Jhonata Alves Souza, que, segundo a Polícia Civil, foi o responsável pelos disparos e está foragido. Os investigadores afirmam que o crime t...