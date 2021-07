Cidades Acusado de causar a morte da namorada por dirigir embriagado vai a júri popular nesta terça (27) Thiago César de Oliveira Guimarães teria se envolvido em uma colisão com outro veículo após ingerir bebidas alcoólicas e, na tentativa de escapar do local, acabou chocando o carro contra um poste no Setor Sul

Vai a júri popular nesta terça-feira (27) um homem acusado de provocar a morte da ex-companheira em um acidente de trânsito. Thiago César de Oliveira Guimarães, de 32 anos, teria segundo os autos do processo, se envolvido em uma colisão com outro veículo após ingerir bebidas alcoólicas e, na tentativa de escapar do local, acabou chocando o carro contra um poste no Setor S...