Cidades Acusado de assassinar jovem em lan house, em Goiânia, é sentenciado a 15 anos de prisão Mulher que era namorada do réu na época do crime havia sido acusada de incentivar o crime, mas foi absolvida

Johnathan Amâncio da Silva, acusado de assassinar Jean Carlos da Silva Souza em uma lan house no Setor São Francisco, em Goiânia, foi sentenciado a 15 anos de prisão. O crime cometido em 2015 teria sido motivado por uma discussão entre as namoradas do réu e da vítima. O júri popular foi realizado nesta sexta-feira (10) na 3ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida d...