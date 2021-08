Cidades Acusações de abuso contra pastor de Goiânia sobem para seis Após veiculação de queixa contra líder religioso, três mulheres procuram Defensoria Pública para relatar novos casos

Já são seis as mulheres que afirmam terem sido vítimas de abusos sexuais cometidos pelo pastor Esney Martins da Costa, líder da igreja evangélica Renascendo para Cristo. Os primeiros três relatos, que já estavam sendo investigados, foram revelados em reportagem do Fantástico no domingo (1º). Na tarde de ontem (2) outras três mulheres procuraram a Defensoria Pública de Goiá...