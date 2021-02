Cidades Acre deve receber ajuda de R$ 8,1 milhões para arcar com danos das chuvas Recurso será divido entre Estado e alguns municípios

A Defesa Civil Nacional anunciou, nesta sexta-feira, que começou a liberar cerca de R$ 8,16 milhões para ajudar o governo do Acre e prefeituras acrianas a mitigarem parte dos danos que as fortes chuvas dos últimos dias causaram em todo o Estado. Além do governo estadual, o repasse de verbas federais contemplará as cidades de Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima e Sena ...