Acordo com prefeitura garante R$ 100 mil por mês

Para evitar o agravamento da situação financeira da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, lideranças políticas da cidade foram procuradas pela direção do hospital e, na última sexta-feira, um convênio foi assinado com a prefeitura local. Publicado em edição extraordinária do Diário Oficial do município naquele mesmo dia, o novo acordo prevê destinação de R$ 600 mil ori...